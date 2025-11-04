Конкурсный отбор режиссерских концепций ко Дню белорусской письменности объявил Мининформ

«Автор заявки, которая будет отобрана экспертной комиссией и поддержана оргкомитетом фестиваля, должен быть готов сформировать режиссерско-постановочную команду, подготовить сценарий и эскизы художественного оформления открытой сценической площадки для проведения культурно-массовых мероприятий по случаю открытия и закрытия Дня белорусской письменности, а также организовать проведение соответствующих мероприятий», — пояснили в пресс-службе.