Конкурсный отбор режиссерских концепций ко Дню белорусской письменности объявил Мининформ

К участию в отборе приглашаются режиссеры-постановщики театрально-зрелищных организаций и организаций культуры, а также иные лица, имеющие опыт проведения культурных мероприятий и заинтересованные в подготовке мероприятий.

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мининформ объявляет конкурсный отбор режиссерских концепций на проведение торжественных церемоний открытия и закрытия Дня белорусской письменности, сообщили БЕЛТА в пресс-службе министерства.

«Автор заявки, которая будет отобрана экспертной комиссией и поддержана оргкомитетом фестиваля, должен быть готов сформировать режиссерско-постановочную команду, подготовить сценарий и эскизы художественного оформления открытой сценической площадки для проведения культурно-массовых мероприятий по случаю открытия и закрытия Дня белорусской письменности, а также организовать проведение соответствующих мероприятий», — пояснили в пресс-службе.

День белорусской письменности в 2026 году пройдет 5−6 сентября в Костюковичах Могилевской области. Подробные рекомендации по подготовке режиссерских концепций размещена на сайте Министерства информации.

Представленный сценарный план должен включать в себя главную идею (девиз, слоган), описание сюжетной линии и ее сквозного развития, эпизодов, разделов, блоков, мероприятий (его разделов, блоков), художественное оформление сценического пространства и др. −0-