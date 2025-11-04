Свыше 150 гимнастов поучаствовали в соревнованиях во Владимире

Всероссийские соревнованиях памяти Николая Толкачева прошли во Владимире в соответствии с задачами госпрограммы «Спорт России». В состязаниях приняли участие свыше 150 гимнастов из более чем 20 регионов России и Белоруссии, сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Владимирской области.
Состязания прошли в областной спортивной школе олимпийского резерва по спортивной гимнастике и были посвящены памяти основателя учреждения.
По итогам соревнований спортсмены из Владимирской области завоевали 52 медали. В личном многоборье девушки стали лучшими во всех возрастных категориях: Александра Андрианова победила среди участниц первого разряда, Виталина Иванчук взяла золото среди юниорок по программе КМС, а среди женщин по программе мастеров спорта первое место заняла Полина Губенкова. Бронзу по программе КМС завоевала София Фестинатова. Также команда региона получила награды в многоборье среди юношей и мужчин.
В финалах отдельных видов упражнений гимнасты завоевали 22 награды: 11 золотых, 6 серебряных и 5 бронзовых. У гимнасток 19 наград: 8 золотых, 6 серебряных и 5 бронзовых.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.