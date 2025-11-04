Ричмонд
В День народного единства в Ростове прошел патриотический концерт с выставкой

В донском регионе праздничные мероприятия проходили с учетом действующих ограничений.

Источник: Комсомольская правда

В День народного единства в Ростове прошел патриотический концерт «Россия объединяет».Об этом сообщает правительство региона.

Концерт проходил в Областном доме народного творчества. На сцене выступили местные национальные коллективы, а также артисты из других регионов, включая ЛНР, ДНР и Запорожье.

На празднике были организованы тематические выставки и мастер-классы. Например, региональный филиал фонда «Защитники Отечества» подготовил экспозицию «Отец героя».

В День народного единства во всех муниципалитетах региона были организованы концерты, ярмарки, выставки. В целях безопасности мероприятия проходили в помещениях культурных и образовательных учреждений.

