В День народного единства в Ростове прошел патриотический концерт с выставкой

В День народного единства в Ростове прошел патриотический концерт «Россия объединяет».Об этом сообщает правительство региона.
Концерт проходил в Областном доме народного творчества. На сцене выступили местные национальные коллективы, а также артисты из других регионов, включая ЛНР, ДНР и Запорожье.
На празднике были организованы тематические выставки и мастер-классы. Например, региональный филиал фонда «Защитники Отечества» подготовил экспозицию «Отец героя».
В День народного единства во всех муниципалитетах региона были организованы концерты, ярмарки, выставки. В целях безопасности мероприятия проходили в помещениях культурных и образовательных учреждений.
