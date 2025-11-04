Ричмонд
Назван неожиданный показатель риска сердечно-сосудистых заболеваний

Исследователи из Питтсбургского университета выяснили, что именно соотношение объёма талии к росту, а не индекс массы тела, лучше предсказывает вероятность сердечно-сосудистых болезней. Работа опубликована в журнале The Lancet Regional Health — Americas.

В исследовании использовались данные более 2,7 тысячи взрослых из Бразильского лонгитюдного проекта ELSA-Brasil, за которыми наблюдали свыше пяти лет. В начале эксперимента у участников не было сердечно-сосудистых нарушений.

Учёные обнаружили, что высокий ИМТ и большая окружность талии действительно связаны с повышенным риском, однако после учёта таких факторов, как возраст, пол, курение, физическая активность, диабет, давление и уровень холестерина, значимым остался лишь показатель талии к росту.

По словам ведущего автора работы Тьяго Боско Мендеса, это особенно важно для людей с ИМТ ниже 30, у которых нет ожирения, но может быть избыток висцерального жира — опасного жира, скапливающегося вокруг внутренних органов и влияющего на состояние артерий.

