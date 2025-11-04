Ричмонд
Врач Чистик раскрыла главные принципы вечернего питания для крепкого сна

Вечерний прием пищи должен быть легким и сбалансированным.

Источник: Аргументы и факты

Правильно подобранный ужин может существенно улучшить качество сна. Об этом заявила гастроэнтеролог Ольга Чистик в интервью «Ленте.ру».

По словам врача, вечерний прием пищи должен быть легким и сбалансированным, при этом блюда и напитки лучше употреблять в теплом виде. Следует избегать сладостей и кофеина, поскольку они повышают уровень кортизола и мешают расслаблению.

Для тех, кто тренируется по вечерам, подойдут блюда с белком и углеводами, такие как творог с фруктами или рыба с овощами. При позднем возвращении с работы ужин можно разделить на два приема. Последний стакан воды рекомендуется выпить за 1−1,5 часа до сна.

Ранее невролог Наталья Суворинова объяснила, почему люди разговаривают во сне.