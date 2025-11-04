В школе Каменки Пензенской области приступил к работе земский учитель

«У меня родилась маленькая дочь, и мы с женой приняли решение переехать по программе “Земский учитель” в какой-нибудь город нашей большой Родины. В Пензенской области на тот момент было три вакансии. Мы подали заявки во все три, и в Каменском районе, в четвертой школе, нам ответили согласием», — отметил учитель.