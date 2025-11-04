В школе Каменки Пензенской области приступил к работе земский учитель

Учитель физической культуры приступил к работе в школе № 4 города Каменки Пензенской области по программе «Земский учитель», которая входит в нацпроект «Молодежь и дети». Об этом сообщили в региональном министерстве образования.
Денис Линник десять лет работал в школе села Головчино Белгородской области. Решение об участии в программе «Земский учитель» было принято в связи с личными обстоятельствами.
«У меня родилась маленькая дочь, и мы с женой приняли решение переехать по программе “Земский учитель” в какой-нибудь город нашей большой Родины. В Пензенской области на тот момент было три вакансии. Мы подали заявки во все три, и в Каменском районе, в четвертой школе, нам ответили согласием», — отметил учитель.
Помимо физической культуры Денис Линник преподает основы безопасности и защиты Родины (ОБЗР), активно используя навыки, полученные в период прохождения военной службы. Ученики под его руководством изучают строевую подготовку, основы оказания первой помощи, устройство и правила обращения с оружием.
Напомним, что программа «Земский учитель» обязывает учителя отработать в сельской школе не менее пяти лет после получения государственной помощи. При этом учебная нагрузка должна быть не менее 18 часов в неделю.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.