На новогодние каникулы в Беларусь. Какой спрос на поезда и самолеты в сообщении с Россией

Выполняются полеты и из областных аэропортов. Так, «Белавиа» летает из Гомеля в Москву (Внуково и Шереметьево 4 раза в неделю), из Гомеля в Санкт-Петербург (два раза в неделю), из Бреста в Москву (Шереметьево 4 раза в неделю), из Бреста в Санкт-Петербург (2 раза в неделю), из Могилева в Москву (Шереметьево 2 раза в неделю). Как рассказали в авиакомпании, объем перевозок растет.