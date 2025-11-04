На новогодние каникулы в Беларусь. Какой спрос на поезда и самолеты в сообщении с Россией

Скоро начнется подготовка к любимым зимним праздникам. Многие захотят отправиться на отдых с друзьями или близкими, в том числе на поезде и самолете. По данным онлайн-сервисов для организации путешествий, Беларусь стала самым популярным зарубежным направлением для новогодних поездок у россиян. Какой спрос на поезда и самолеты в сообщении с Россией, узнали в государственном объединении «Белорусская железная дорога» и Национальном аэропорту Минск.
По стальным магистралям.
Как рассказал корреспонденту БЕЛТА первый заместитель начальника пассажирской службы управления БЖД Константин Бояр, продажи билетов на период новогодних и рождественских праздников уже стартовали. В сотрудничестве с Российскими железными дорогами появилась возможность приобретения проездных документов за 90 суток до отправления. Это заметное увеличение по сравнению с прошлым годом, когда реализация начиналась за 60 суток. Такая стратегия позволяет лучше планировать перевозки, повышая комфорт и удобство для пассажиров.
«Спрос на перевозки во время новогодних праздников традиционно высокий как в международном, так и во внутриреспубликанском сообщении. Железнодорожный транспорт — один из наиболее массовых. БЖД готовится к таким пиковым периодам заранее, чтобы определить оптимальное количество поездов, сформировать подходящее расписание, сбалансировать маршрутную сеть. Учитываем информацию о переносах рабочих дней, глубину продаж билетов», — сказал Константин Бояр.
Наиболее востребованные даты — начало и конец каникул, когда активность достигает максимума. «Предусматриваем запуск дополнительных поездов. Этот вопрос сейчас прорабатывается. В ближайшее время подробнее расскажем о конкретных планах», — отметил представитель БЖД.
Популярные маршруты — Москва и Санкт-Петербург, откуда прибывает основной поток гостей. Россияне едут не только в Минск, но и в Витебск, Гомель, Гродно, Брест. «При следовании из России активность наблюдается на всех направлениях» — обратил внимание Константин Бояр.
Круизные и новогодние поезда.
Успешно развивается совместный российско-белорусский проект «Белорусский вояж». Круизный поезд отправляется из Москвы по двум разным маршрутам: первый — с остановкой в Минске и Бресте, второй — в столице Беларуси и Гродно. Он предлагает ночные переезды в формате «отель на колесах» и разнообразные экскурсии по знаковым местам страны.
«Начинали с приема небольших групп, а теперь цифры достаточно серьезные. Объемы перевозок ежегодно увеличиваются, что подтверждает перспективность такого сотрудничества. У “Белорусского вояжа” большое будущее. Мы заинтересованы в таких инициативах, вносим предложения, как расширить географию», — отметил Константин Бояр.
Взаимодействие с Российскими железными дорогами в сфере туризма развивается. В августе запущен новый железнодорожный проект «Жемчужины Беларуси». Гости из Российской Федерации в течение двух дней совершили увлекательное путешествие из Москвы в Гомель, Могилев, Шклов и Александрию. Насыщенная туристическая программа предусматривала знакомство с местными достопримечательностями, историей, культурой и традициями, дегустацию блюд национальной кухни.
Еще один имиджевый маршрут для БЖД — новогодние поезда в резиденцию Деда Мороза в Беловежской пуще. В основном он привлекает белорусских туристов, однако и в России есть желающие присоединиться. «Видим интерес и планируем развивать маршрут как интернациональный продукт, открытый для гостей из любой страны», — отметил Константин Бояр.
Под крылом самолета.
Высокий спрос на авиаперелеты прогнозируют в Национальном аэропорту Минск. «С учетом больших новогодних каникул у наших соседей традиционно и вполне закономерно повышается пассажиропоток на российских направлениях. Москва и Санкт-Петербург остаются в топе маршрутов минского аэропорта на протяжении всего года. В зимние праздники ситуация не меняется, но увеличивается загрузка рейсов», — рассказали в пресс-службе аэропорта.
Кроме Москвы и Санкт-Петербурга прямым авиасообщением Минск связан также с Екатеринбургом, Казанью, Калининградом, Калугой, Минводами, Самарой, Сочи, Челябинском и Череповцом. «В летнем расписании российских направлений становится больше, что в том числе обусловлено интересом наших соседей к туристическому потенциалу Беларуси», — добавили в пресс-службе.
Выполняются полеты и из областных аэропортов. Так, «Белавиа» летает из Гомеля в Москву (Внуково и Шереметьево 4 раза в неделю), из Гомеля в Санкт-Петербург (два раза в неделю), из Бреста в Москву (Шереметьево 4 раза в неделю), из Бреста в Санкт-Петербург (2 раза в неделю), из Могилева в Москву (Шереметьево 2 раза в неделю). Как рассказали в авиакомпании, объем перевозок растет.
Россияне выбирают Беларусь для коротких выходных, семейных путешествий и экскурсионных поездок. Белорусские агроусадьбы, санатории, загородные комплексы, отели готовы предложить гостям разнообразные варианты отдыха.
Надежда МАТВЕЕВА,
БЕЛТА. -0-