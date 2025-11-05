Один из главных парков Краснодара остался без света в День народного единства

«Парк “Солнечный остров”. Праздничный день, а света нет. Седьмой час вечера», — сообщают жители и гости Краснодара.
Отметим, что сегодня Россия отмечает День народного единства. Краевые чиновники и депутаты отправили гуманитарную помощь жителям Херсонской и Запорожской областям.
Почему жители и гости Краснодара оказались в такой ситуации на «Солнечном острове» — остается загадкой, хотя этот парк — фактически единственное место притяжение для микрорайонов Гидростроителей, Пашковского, Комсомольского и других мест жительства.