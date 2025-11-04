Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За год после реконструкции в центре «Росток» прошли соцреабилитацию более 1 тыс. человек

В честь первой годовщины после масштабной реконструкции в центре прошел торжественный концерт и встреча почетных гостей.

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За год после реконструкции в центре социальной реабилитации «Росток» прошли реабилитацию более 1 тыс. человек. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.

В честь первой годовщины после масштабной реконструкции в центре прошел торжественный концерт и встреча почетных гостей.

Как напомнили в Минтруда, центр, работающий с 2015 года, после четырехлетней реконструкции открылся в 2024 году. Обновленное учреждение рассчитано на 150 мест и предлагает бесплатный курс реабилитации продолжительностью до 1 месяца. Социальную реабилитацию в центре могут проходить инвалиды и дети-инвалиды старше 7 лет, в том числе в сопровождении со всей страны.

Также социальную реабилитацию в стране оказывают 14 соответствующих отделений при социальных пансионатах.

В министерстве подчеркнули, что особое внимание в работе учреждения уделяется пилотному проекту по реабилитации детей с расстройствами аутистического спектра. Посещая центр, заместитель министра труда и социальной защиты Марина Артеменко отметила, что результаты этого проекта, которые будут подведены в июне следующего года, станут основой для формирования единых подходов к работе с детьми с РАС.

В Минтруда подчеркнули, что за десятилетие работы «Росток» стал уникальным учреждением в системе социальной защиты страны, помогая людям с инвалидностью восстановить навыки и обрести веру в свои возможности. -0-