За год после реконструкции в центре «Росток» прошли соцреабилитацию более 1 тыс. человек

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За год после реконструкции в центре социальной реабилитации «Росток» прошли реабилитацию более 1 тыс. человек. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.
В честь первой годовщины после масштабной реконструкции в центре прошел торжественный концерт и встреча почетных гостей.
Как напомнили в Минтруда, центр, работающий с 2015 года, после четырехлетней реконструкции открылся в 2024 году. Обновленное учреждение рассчитано на 150 мест и предлагает бесплатный курс реабилитации продолжительностью до 1 месяца. Социальную реабилитацию в центре могут проходить инвалиды и дети-инвалиды старше 7 лет, в том числе в сопровождении со всей страны.
Также социальную реабилитацию в стране оказывают 14 соответствующих отделений при социальных пансионатах.
В министерстве подчеркнули, что особое внимание в работе учреждения уделяется пилотному проекту по реабилитации детей с расстройствами аутистического спектра. Посещая центр, заместитель министра труда и социальной защиты Марина Артеменко отметила, что результаты этого проекта, которые будут подведены в июне следующего года, станут основой для формирования единых подходов к работе с детьми с РАС.
В Минтруда подчеркнули, что за десятилетие работы «Росток» стал уникальным учреждением в системе социальной защиты страны, помогая людям с инвалидностью восстановить навыки и обрести веру в свои возможности. -0-