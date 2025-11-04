За год после реконструкции в центре «Росток» прошли соцреабилитацию более 1 тыс. человек

Как напомнили в Минтруда, центр, работающий с 2015 года, после четырехлетней реконструкции открылся в 2024 году. Обновленное учреждение рассчитано на 150 мест и предлагает бесплатный курс реабилитации продолжительностью до 1 месяца. Социальную реабилитацию в центре могут проходить инвалиды и дети-инвалиды старше 7 лет, в том числе в сопровождении со всей страны.