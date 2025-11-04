Владимир Путин назвал выставку «Россия» уникальным проектом

Ранее KP.RU сообщил, что Владимир Путин в День народного единства встретился с детьми участников СВО. Он поговорил с ними, встреча не обошлась без шуток от главы государства. А одному мальчику Путин помог осуществить мечту. Теперь сын участника СВО сможет стать кадетом. Юноша пожаловался, что провалил вступительные экзамены год назад, но президент обещал помочь с поступлением.