Владимир Путин назвал выставку «Россия» уникальным проектом

Международная выставка-форум «Россия», на которой были продемонстрированы основные достижения страны в различных сферах, стала беспрецедентной по своим масштабам и значимости. Таким мнением поделился президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения госнаград за вклад в укрепление единства российской нации.
«Сегодня мы чествуем лауреатов, которым премии были присуждены в последние несколько лет. Это коллектив авторов: Наталья Сергеевна Виртуозова, Павел Валентинович Дорошенко, Алексей Вячеславович Жарич. Во многом благодаря им воплощен в жизнь уникальный по масштабу и значимости проект. Международная выставка “Россия”», — резюмировал глава государства, обращаясь к присутствующим.
Кроме того, Путин еще раз подчеркнул, что выставка-форум — это не только уникальный проект, но и настоящий подарок для миллионов россиян. Отмечается, чтобы сохранить наследие выставки в столице был создан национальный центр «Россия».
Нужно напомнить, что Виртуозова в прошлом занимала должность генерального директора выставки, а в настоящее время она руководит национальным центром. Дорошенко является заместителем генерального директора по выставочной деятельности в этом национальном центре. Жарич исполняет обязанности заместителя начальника управления президента Российской Федерации по общественным проектам.
