Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Златоусте Челябинской области благоустроили пешеходную зону

Там появились дорожки, лестницы с пандусами, качели, теннисный стол и канатный комплекс.

Пешеходную зону на проспекте Гагарина благоустроили в Златоусте Челябинской области в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в городской администрации.

Работы провели на территории от дома 9А по 8-й Линии до кинотеатра «Космос». Теперь у местных жителей появился многофункциональный сквер. На территории обустроили спортивную зону, дорожки, лестницы с пандусами, установили скамейки, качели, теннисный стол, канатный комплекс и фонари. Для самых маленьких там сделали детскую игровую сетку, а для велосипедистов — специальные парковки.

Глава округа Олег Решетников лично оценил качество выполненных работ и пообщался с жителями. Перед началом благоустройства были полностью заменены все коммуникации.

Отметим, реализация проекта стала возможной благодаря активному участию горожан во Всероссийском онлайн-голосовании за объекты благоустройства.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.