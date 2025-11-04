В Златоусте Челябинской области благоустроили пешеходную зону

Работы провели на территории от дома 9А по 8-й Линии до кинотеатра «Космос». Теперь у местных жителей появился многофункциональный сквер. На территории обустроили спортивную зону, дорожки, лестницы с пандусами, установили скамейки, качели, теннисный стол, канатный комплекс и фонари. Для самых маленьких там сделали детскую игровую сетку, а для велосипедистов — специальные парковки.