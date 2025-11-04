В Златоусте Челябинской области благоустроили пешеходную зону

Пешеходную зону на проспекте Гагарина благоустроили в Златоусте Челябинской области в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в городской администрации.
Работы провели на территории от дома 9А по 8-й Линии до кинотеатра «Космос». Теперь у местных жителей появился многофункциональный сквер. На территории обустроили спортивную зону, дорожки, лестницы с пандусами, установили скамейки, качели, теннисный стол, канатный комплекс и фонари. Для самых маленьких там сделали детскую игровую сетку, а для велосипедистов — специальные парковки.
Глава округа Олег Решетников лично оценил качество выполненных работ и пообщался с жителями. Перед началом благоустройства были полностью заменены все коммуникации.
Отметим, реализация проекта стала возможной благодаря активному участию горожан во Всероссийском онлайн-голосовании за объекты благоустройства.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.