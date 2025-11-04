Сколько пациентов с сахарным диабетом находятся под меднаблюдением в Беларуси, рассказала эндокринолог

Она констатировала, что большая часть пациентов с диабетом — взрослые люди. При первом типе диабета 87% пациентов — люди трудоспособного возраста. «В Минске все они максимально концентрируются в нашем центре, мы их наблюдаем. Второй тип диабета в нашей стране представлен в основном пациентами в возрасте старше трудоспособного, по Минску 21% больных этим типом диабета находятся в трудоспособном возрасте. При этом женщины в два раза чаще мужчин болеют диабетом. Инсулинотерапию получают 20% пациентов. Помповую инсулинотерапию используют 211 человек, из них 111 — дети. Последние, кстати, обеспечиваются помпами и расходными к ним материалами в большинстве случаев за счет бюджетных средств по программе “Здоровье народа”, — проинформировала главврач.