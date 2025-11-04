Сколько пациентов с сахарным диабетом находятся под меднаблюдением в Беларуси, рассказала эндокринолог

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 407,6 тыс. пациентов с сахарным диабетом находятся под меднаблюдением в Беларуси на начало 2025 года. Об этом сообщила главный врач Минского городского клинического эндокринологического центра, главный внештатный эндокринолог комитета по здравоохранению Мингорисполкома Елена Юреня во время семинара, посвященного Всемирному дню борьбы с диабетом (отмечается 14 ноября), передает корреспондент БЕЛТА.
Для врачей и пациентов: в Беларуси проходит акция по борьбе с диабетом.
«Из них почти 19,7 тыс. пациентов болеют сахарным диабетом 1-го типа и более 383,5 тыс. — 2-го типа. Ежегодный прирост числа пациентов с сахарным диабетом в нашей стране составляет 5−8%. Что касается распространенности этого заболевания, в Минске в 2014 году регистрировалось почти 2,3 тыс. случаев на 100 тыс. населения. В 2024 году этот показатель равнялся почти 4,6 тыс. случаев на 100 тыс. населения. Под наблюдением на 1 января 2025 года находятся более 86,7 тыс. пациентов», — рассказала Елена Юреня.
Она констатировала, что большая часть пациентов с диабетом — взрослые люди. При первом типе диабета 87% пациентов — люди трудоспособного возраста. «В Минске все они максимально концентрируются в нашем центре, мы их наблюдаем. Второй тип диабета в нашей стране представлен в основном пациентами в возрасте старше трудоспособного, по Минску 21% больных этим типом диабета находятся в трудоспособном возрасте. При этом женщины в два раза чаще мужчин болеют диабетом. Инсулинотерапию получают 20% пациентов. Помповую инсулинотерапию используют 211 человек, из них 111 — дети. Последние, кстати, обеспечиваются помпами и расходными к ним материалами в большинстве случаев за счет бюджетных средств по программе “Здоровье народа”, — проинформировала главврач.
Говоря о показателе общей заболеваемости диабетом в Минске, Елена Юреня отметила, что в 2024 году среди взрослых этот показатель составил 5551,3 случая на 100 тыс. населения, среди детей и подростков — 259,81.-0-