19-летняя невеста Лепса надела свадебное платье и намекнула на беременность

19-летняя невеста Григория Лепса Аврора Киба в соцсетях показала видео в свадебном платье и намекнула на беременность.

На записи Киба показала, как ее красное платье преображается в белое свадебное.

«Попугать вас напоследок всё-таки решила. А то, может, в следующем году такой возможности не будет. Ну, буду пугать животом», — написала она.

Ранее Киба заявила, что не ждет от жениха баснословно дорогих колец за миллионы долларов.

«Оставим это для второго мужа. Пожалеем Гришу. А то придется всему шоу-бизнесу складываться», — писала она.