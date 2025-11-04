Румыния подняла в воздух четыре истребителя НАТО у границы с Украиной

В ведомстве подчеркнули, что у румынских командиров была возможность поразить воздушные цели, если те войдут в румынское воздушное пространство и создадут угрозу безопасности граждан. Но вторжения в воздушное пространство зафиксировано не было, а обломков воздушных объектов на территории страны не нашли, передает РБК.