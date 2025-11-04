Румыния подняла в воздух четыре истребителя НАТО у границы с Украиной

В ночь с 3 на 4 ноября румынские войска поднимали в воздух истребители у границы с Украиной для обеспечения безопасности страны из-за воздушной тревоги. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства национальной обороны государства.
— В 00:17 (01:17 по московскому времени — прим. «ВМ») из-за воздушной тревоги были подняты в воздух два самолета F-16, дислоцирующихся на авиабазе Фетешть, а в 02:45 (03:45 по московскому времени — прим. «ВМ») — два немецких истребителя Eurofighter Typhoon, дислоцирующихся на авиабазе Михаила Когэлничану, — говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что у румынских командиров была возможность поразить воздушные цели, если те войдут в румынское воздушное пространство и создадут угрозу безопасности граждан. Но вторжения в воздушное пространство зафиксировано не было, а обломков воздушных объектов на территории страны не нашли, передает РБК.
29 сентября датская армия подняла истребитель над островом Борнхольм в Балтийском море из-за сообщений о беспилотниках. По данным местной полиции, самолеты «сначала пролетели над островом в одну сторону, а затем в другую».