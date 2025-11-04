В Чите объявили победителей фестиваля фильмов «КиноПланка»

Первый фестиваль любительского кино «КиноПланка» завершился в Чите 2 ноября, сообщили в Министерстве культуры Забайкальского края. Конкурс проводился в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».
Церемония награждения состоялась в кинотеатре «Бригантина». Гран-при — 100 тыс. рублей — выиграл режиссер из Читы Никита Пнев с лентой «Дао». Он представил документальный фильм о своем путешествии в город Шанхай.
В категории от 12 до 18 лет лучшими фильмами стали «Телепорт», снятый учениками детской школы кино Максима Юсупова, «В доме суета» от читинской Школы креативных индустрий, «От Насти до звезды», представленный киностудией «Объектив» Центра специального образования и развития «Открытый мир» и «Дуська» от киностудии «Орден феникса» центра дополнительного образования школы № 1.
В категории от 18 до 35 лет победителями стали команды студий «Ялас», «ХЗ продакшн», «Завод идей». Лучшей режиссерской работой признали ленту «Срок годности» Алины Чермисовой.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.