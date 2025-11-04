Вассерман выступил против идеи сделать июнь учебным месяцем для школьников

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман выступил против сокращения летних каникул для школьников. Свое мнение парламентарий выразил в комментарии для NEWS.ru.
По его словам, лето в РФ является главным ресурсом для оздоровления детей. В связи с этим сокращать его продолжительность нежелательно.
Вассерман также отметил, что творческие дисциплины и физкультура должны равномерно распределяться в течение всего учебного года, так как они помогают снизить общее напряжение и повысить эффективность обучения.
Ранее уполномоченная по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская предложила сократить летние каникулы до двух месяцев для решения проблемы занятости детей.
Во вторник психолог Мария Корж объяснила, как помочь детям вернуться к учёбе без стресса.