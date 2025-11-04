4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Красочные муралы с изображениями животных, птиц и растений украсили белорусские города, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.
Яркие рисунки можно увидеть в Дзержинске, Фаниполе, Клецке, Логойске, Заславле, Солигорске, Воложине, Несвиже, Слуцке, Старых Дорогах, Пуховичах и других городах.
Произведения искусства не только украшают городскую среду, но и несут просветительскую функцию, привлекая внимание к необходимости охраны окружающей среды и краснокнижных видов. -0-
Фото Минприроды.