Подмосковные конькобежцы выиграли 9 медалей на этапе Кубка России

Всего в соревнованиях приняли участие около 200 конькобежцев из 25 регионов России и Белоруссии. Представители области выиграли две золотые, три серебряные и четыре бронзовые медали. Золото в копилку Подмосковья принесли Павел Кулижников, победивший на дистанции километр, и Елена Еранина, ставшая первой в масс-старте на 16 кругов.