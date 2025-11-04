Подмосковные конькобежцы выиграли 9 медалей на этапе Кубка России

Команда Московской области завоевала девять медалей на первом этапе Кубка России по конькобежному спорту, который проходил с 30 октября по 1 ноября в конькобежном центре «Коломна». Турнир был организован в соответствии с задачами госпрограммы «Спорт России», сообщили в региональном министерстве спорта.
Всего в соревнованиях приняли участие около 200 конькобежцев из 25 регионов России и Белоруссии. Представители области выиграли две золотые, три серебряные и четыре бронзовые медали. Золото в копилку Подмосковья принесли Павел Кулижников, победивший на дистанции километр, и Елена Еранина, ставшая первой в масс-старте на 16 кругов.
Следующие этапы Кубка России пройдут в Санкт-Петербурге, Челябинске и Кирове, а финал состоится в Коломне в марте 2026 года.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.