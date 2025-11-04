В Госдуме высмеяли идею Трампа завершить конфликт на Украине за два месяца

Президент США Дональд Трамп ничего не делает для урегулирования конфликта на Украине и воспринимает происходящее как игру. Об этом во вторник, 4 ноября, заявил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Алексей Журавлев. Так он прокомментировал желание политика завершить боевые действия в течение двух месяцев.
— Для Трампа все это не более чем игра, в которой он с утра за белых, а после обеда за красных. Причем это, в его понимании, больше похоже на «Монополию», потому что важнее всего то, что достанется именно ему. Он поэтому так легко принимает разные стороны, потому что так и должен вести себя бизнесмен, — подчеркнул парламентарий.
По словам Журавлева, стремление главы Белого дома завершить конфликт на Украине пока выражается только в публичных выступлениях. Политик напомнил, что Вашингтон не прекратил поставки оружия для украинских войск, передает News.ru.
3 ноября Дональд Трамп, заявил, что его терпение в вопросах урегулирования российско-украинского конфликта не иссякнет. По его словам, иногда сторонам нужно просто дать «выпустить пар» через конфронтацию.