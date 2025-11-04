Ричмонд
Минобороны: над двумя регионами нейтрализованы 13 украинских дронов

Дежурные силы ПВО за четыре часа сбили 13 украинских беспилотников над двумя регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

МО РФ сообщило о сбитии 13 дронов над регионами.

«С 16:00 до 20:00 по московскому времени ликвидированы 13 украинских БПЛА самолетного типа: десять над Белгородской областью и три над Брянской областью», — уточнили в военном ведомстве.

