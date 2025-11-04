Немецкий пианист и дирижёр Юстус Франц смог пообщаться с президентом России Владимиром Путиным на немецком языке после церемонии награждения в Кремле. В беседе с журналистом Кремлёвского пула Александром Юнашевым он заявил, что ему стыдно за антироссийскую риторику, которую сейчас придерживается Бундестаг. Музыкант также отметил, что Путин обладает хорошими знаниями немецкого языка и понимает немецкий народ.