«Мне очень стыдно»: Награждённый в Кремле дирижёр Франц похвалил немецкий Путина и осудил Бундестаг

Немецкий пианист и дирижёр Юстус Франц смог пообщаться с президентом России Владимиром Путиным на немецком языке после церемонии награждения в Кремле. В беседе с журналистом Кремлёвского пула Александром Юнашевым он заявил, что ему стыдно за антироссийскую риторику, которую сейчас придерживается Бундестаг. Музыкант также отметил, что Путин обладает хорошими знаниями немецкого языка и понимает немецкий народ.

Дирижёр Юстус Франц рассказал о своём разговоре с Путиным. Видео © Life.ru.

«Ваш президент говорил в немецком парламенте. И все знали, что он хорошо понимает нашу культуру, людей. Я музыкант, у меня есть надежда, что музыка строит мосты», — сказал немецкий дирижёр.

Напомним, что сегодня немецкого дирижёра в Кремле наградили Орденом Дружбы за вклад в сохранение и популяризацию русского языка и культуры за рубежом. Кроме того, награды были вручены представителям Италии, Вьетнама, Германии, Шри-Ланки, Объединённых Арабских Эмиратов, Ирана, Демократической Республики Конго и Японии.

