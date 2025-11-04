В поселке Вейделевка в Белгородской области прошел субботник

Субботник прошел в поселке городского типа Вейделевка в Белгородской области в соответствии с задачами нацпроекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в администрации Вейделевского района.
Главной площадкой акции стал центральный парк. К субботнику присоединились более 50 сотрудников администрации и профильных управлений. Участники убрали старые сухие ветки и опавшую листву и обрезали стволы деревьев от нежелательной поросли. Общими усилиями они собрали свыше 15 кубометров растительных отходов.
Напомним, ранее в регионе в ходе реализации нацпроекта «Экологическое благополучие» приступили к расчистке реки Осколец в Губкине.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.