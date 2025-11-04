Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В поселке Вейделевка в Белгородской области прошел субботник

Главной площадкой акции стал центральный парк.

Субботник прошел в поселке городского типа Вейделевка в Белгородской области в соответствии с задачами нацпроекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в администрации Вейделевского района.

Главной площадкой акции стал центральный парк. К субботнику присоединились более 50 сотрудников администрации и профильных управлений. Участники убрали старые сухие ветки и опавшую листву и обрезали стволы деревьев от нежелательной поросли. Общими усилиями они собрали свыше 15 кубометров растительных отходов.

Напомним, ранее в регионе в ходе реализации нацпроекта «Экологическое благополучие» приступили к расчистке реки Осколец в Губкине.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.