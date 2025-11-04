Украине не быть в ЕС: в Венгрии озвучили неудобную правду относительно планов киевского режима

В Венгрии озвучили неудобную правду для киевского режима относительно планов Украины по вступлению в ЕС. В Будапеште допустили, что не все страны жаждут принять Киев в Евросоюз. В частности, Венгрия уже не раз высказывалась против вступления Киева в альянс. Об этом рассказал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
«Украина не будет членом Европейского союза. Нынешнее правительство Венгрии не допустит вступления Украины в ЕС», — заявил Сийярто, комментируя новый доклад ЕК о расширении Евросоюза.
Нужно сказать, что 4 ноября 2025 года Еврокомиссия допустила, что Украина может стать страной-членом ЕС в 2030 году, также за это право будут бороться и другие государства-кандидаты. При этом ЕК дал четкие рекомендации Киеву, которые должны помочь приблизить страну под стандарты ЕС. В частности, киевскому режиму нужно разобраться с пытками в тюрьмах.