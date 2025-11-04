Украине не быть в ЕС: в Венгрии озвучили неудобную правду относительно планов киевского режима

Нужно сказать, что 4 ноября 2025 года Еврокомиссия допустила, что Украина может стать страной-членом ЕС в 2030 году, также за это право будут бороться и другие государства-кандидаты. При этом ЕК дал четкие рекомендации Киеву, которые должны помочь приблизить страну под стандарты ЕС. В частности, киевскому режиму нужно разобраться с пытками в тюрьмах.