Маршрутки — на особом контроле. В Транспортной инспекции рассказали о масштабных проверках

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Безопасность выполнения пассажирских перевозок маршрутными такси находится на особом контроле Транспортной инспекции, рассказали в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций.
Транспортные инспекторы проводят масштабные проверки маршрутных такси (автобусы категории М2, выполняющие перевозки в регулярном сообщении) на автодорогах страны. Контролируется соблюдение водителями требований скоростного режима и использование ремней безопасности.
Всего в период с 15 по 31 октября во всех регионах проведено более 110 рейдов, в том числе 47 совместных с ГАИ. Проверено 413 транспортных средств, выявлено 141 нарушение.
В числе распространенных нарушений: перевозка пассажиров сверх установленной нормы (30), эксплуатация авто, имеющих неисправности, при наличии которых его участие в дорожном движении запрещено (22), отсутствие у водителя при себе необходимых документов (18), нарушение требований оформления авто (14), управление транспортом водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности (пять фактов).
Контрольные мероприятия проводятся в рамках реализации утвержденного Минтрансом комплекса мер по повышению безопасности перевозок пассажиров маршрутными микроавтобусами в междугороднем сообщении. -0-