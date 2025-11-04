Маршрутки — на особом контроле. В Транспортной инспекции рассказали о масштабных проверках

В числе распространенных нарушений: перевозка пассажиров сверх установленной нормы (30), эксплуатация авто, имеющих неисправности, при наличии которых его участие в дорожном движении запрещено (22), отсутствие у водителя при себе необходимых документов (18), нарушение требований оформления авто (14), управление транспортом водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности (пять фактов).