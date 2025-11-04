В МВД назвали россиянам три простых правила, помогающие уберечься от мошенников

Ранее МВД дало ценные советы по распознаванию ложных объявлений. Три главных признака мошеннических объявлений: завышенные обещания, отсутствие конкретики и общение только в мессенджерах. В ведомстве также предупредили, что мошенники часто требуют предоплату — например, за бронирование или страховку.