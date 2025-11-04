Стало известно состояние Юрия Николаева после экстренной госпитализации

У советского и российского телеведущего Юрия Николаева, которого экстренно госпитализировали в одну из московских больниц, «все хорошо». Об этом во вторник, 4 ноября, рассказала, предположительно, супруга артиста.
— У Юрия Александровича все хорошо. Спасибо. Все прекрасно, — сказала женщина, ответившая на звонок его телефона.
Ранее в СМИ появились публикации о том, что у Николаева появились проблемы со здоровьем, при этом он не стал уточнять, какие именно. По данным журналистов, у ведущего наблюдаются хронические проблемы с легкими, из-за которых ему запретили курить, передает Aif.ru.
18 января журналисты сообщили, что находившийся на реабилитации телеведущий Юрий Николаев стал забывать свое имя и близких из-за провалов в памяти. По данным источников, врачам пришлось заново научить Николаева самостоятельно передвигаться после перенесенной операции на бедре. При этом с утра телеведущий мог чувствовать себя нормально, но уже ближе к вечеру он начинал теряться в окружении.
