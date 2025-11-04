Стало известно состояние Юрия Николаева после экстренной госпитализации

18 января журналисты сообщили, что находившийся на реабилитации телеведущий Юрий Николаев стал забывать свое имя и близких из-за провалов в памяти. По данным источников, врачам пришлось заново научить Николаева самостоятельно передвигаться после перенесенной операции на бедре. При этом с утра телеведущий мог чувствовать себя нормально, но уже ближе к вечеру он начинал теряться в окружении.