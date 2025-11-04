В Екатеринбурге состоялся хакатон в области технологического искусства

Пятый хакатон в области технологического искусства прошел с 28 по 30 октября в Екатеринбурге при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в городском Дворце молодежи.
Мероприятие прошло на площадках детского технопарка «Кванториум. Екатеринбург» и Музея первого президента России Б. Н. Ельцина. В нем приняли участие около 60 школьников от 11 до 17 лет из Свердловской и Курганской областей, Ханты-Мансийского автономного округа и Пермского края.
Хакатон был приурочен к предстоящему десятилетию «Ельцин Центра». Все проекты, созданные участниками, планируется использовать в рамках празднования этой даты.
«Участники работали в трех треках: “Графика перемен” для двух возрастных категорий и “Код прошлого”, где разрабатывали сувениры к юбилею музея, создавали комиксы о музейных профессиях и снимали видеоролики о редких музейных экспонатах», — отметила руководитель отдела музейной педагогики Екатерина Трапезникова.
Победителями стали команды «Коты Сальвадора Дали» из Югорска в треке «Код прошлого», а также «Дизайчики» из Новоуральска в младшей возрастной категории, а в старшей — Bubble Babble из Екатеринбурга.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.