Как в Беларуси готовят операторов БПЛА и специалистов РЭБ, рассказали в Минобороны

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как в Беларуси готовят операторов БПЛА и специалистов РЭБ, рассказали в пресс-службе Минобороны.
Хренин: на вооружение армии в этом году принято более 200 образцов вооружения и техники.
В пресс-службе отметили, что в Вооруженных Силах постоянно изучают опыт применения беспилотных летательных аппаратов и противодействия им в современных военных конфликтах, учитывают при подготовке личного состава. Последние тенденции в этой области представлены на оперативном сборе командного состава.
Как сообщил командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил Беларуси генерал-майор Андрей Лукьянович, создано достаточное количество внештатных мобильных огневых групп для данных целей. «Наш эксперимент, который проводили в конце сентября, показал высокую эффективность борьбы с беспилотными летательными аппаратами именно с задействованием дежурных экипажей армейской авиации, с использованием стрелково-пушечного вооружения авиационной техники», — рассказал он.
В воинских частях создано более 50 внештатных мобильных огневых групп, на вооружении которых сейчас находится стрелковое оружие с турелями, со средствами радиоэлектронной борьбы, детекторами-обнаружителями, а также окопный РЭБ.
Начальник отдела управления применения и развития беспилотных авиационных комплексов Вооруженных Сил полковник Денис Дудкин подчеркнул, что актуальность применения беспилотных летальных аппаратов возрастает с каждым днем. «Мы уделяем этому вопросу значительное внимание и выработали свою систему подготовки исходя из опыта как специальной военной операции, так и других вооруженных конфликтов. Практика показывает, что хорошо подготовленный оператор способен уничтожать технику противника на значительном удалении, а 60−70 хорошо подготовленных расчетов могут двигать линию фронта. Создаются так называемые килл-зоны, где невозможна эвакуация, невозможна доставка провизии и поставка боекомплекта», — проинформировал Денис Дудкин.
Система подготовки выстроена таким образом, чтобы сначала дать первоначальную подготовку. В дальнейшем операторы ее совершенствуют в рамках курса боевой подготовки и в ходе слаживания подразделений.
«Мы выполняем требования главы государства и решение министра обороны — делаем упор на максимальный охват военнослужащих для обучения основам применения беспилотников и качественную подготовку операторов БПЛА. В основном 80% времени подготовки оператора занимает работа на авиасимуляторах. Затем отработанные навыки военнослужащие применяют на практике. Немаловажный фактор — техническая подготовка. То есть оператор должен быть подготовлен в техническом плане», — рассказал Денис Дудкин. -0-
Фото Андрея Синявского.