Умер Юрий Николаев, телеведущий и народный артист РФ

Но во вторник, 4 ноября 2025 года, стало известно, что телеведущий и народный артист Юрий Николаев был госпитализирован. Сообщается, что знаменитости стало плохо у себя дома, ему вызвали скорую. Медики, осмотрев ведущего, приняли решение о госпитализации. Подробностей о состоянии артиста так и не поступило.