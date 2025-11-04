Умер Юрий Николаев, телеведущий и народный артист РФ

Телеведущий Юрий Николаев скончался в возрасте 76 лет. Об этом сообщил российский артист балета Николай Цискаридзе в своем Telegram-канале.
Пока не сообщается о причинах смерти.
Но во вторник, 4 ноября 2025 года, стало известно, что телеведущий и народный артист Юрий Николаев был госпитализирован. Сообщается, что знаменитости стало плохо у себя дома, ему вызвали скорую. Медики, осмотрев ведущего, приняли решение о госпитализации. Подробностей о состоянии артиста так и не поступило.
Нужно напомнить, что Юрий Александрович Николаев известен телезрителям по таким популярным программам, как «Утренняя звезда», «Утренняя почта», «Достояние республики» и «Танцы на льду». Его коллеги отмечают, что, несмотря на преклонный возраст и проблемы со здоровьем, он до последнего момента оставался активным и продолжал работать на телевидении.
Ранее KP.RU сообщил, что 2 ноября 2025 года скончался главный редактор газеты «Вечерняя Москва». Отмечается, что журналисту было 75 лет.