Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Выгодное вложение?»: челябинцам предложили выкупить треть автомобиля

Челябинцам предложили приобрести ⅓ доли в праве собственности на автомобиль «Жигули» 2008 года выпуска ярко-белого цвета. Имущество является банкротным, начальная цена лота составляет 96 тысяч рублей. Прием заявок от желающих стартует 5 ноября 2025 года. Об этом сообщается на сайте электронной торговой площадки «Торги России».

Треть «Жигулей» желающим предложили на торгах.

Челябинцам предложили приобрести ⅓ доли в праве собственности на автомобиль «Жигули» 2008 года выпуска ярко-белого цвета. Имущество является банкротным, начальная цена лота составляет 96 тысяч рублей. Прием заявок от желающих стартует 5 ноября 2025 года. Об этом сообщается на сайте электронной торговой площадки «Торги России».

«⅓ доля в праве на автомобиль LADA 210740. Продажа имущества проводится в рамках процедуры банкротства гражданина Клокова по решению Арбитражного суда Челябинской области. Машина 2008 года выпуска, цвет ярко-белый. Текущая цена 96 тысяч рублей», — говорится на сайте «Торги России».

Реализация должна состояться в формате открытых торгов посредством публичного предложения. Прием заявок продлится до 2 декабря 2025 года.

Как сообщало URA.RU, ранее на «Торгах России» появилось объявление о продаже имущества муниципального унитарного предприятия «Служба организации движения» (МУП «СОД») Челябинска. Автомобили предложили по цене до 15,4 тысячи рублей. В списке — Daewoo Nexia, Lada Priora, ВАЗ 21041 и ВАЗ 21074.