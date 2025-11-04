«Выгодное вложение?»: челябинцам предложили выкупить треть автомобиля

Челябинцам предложили приобрести ⅓ доли в праве собственности на автомобиль «Жигули» 2008 года выпуска ярко-белого цвета. Имущество является банкротным, начальная цена лота составляет 96 тысяч рублей. Прием заявок от желающих стартует 5 ноября 2025 года. Об этом сообщается на сайте электронной торговой площадки «Торги России».