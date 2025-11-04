Свердловской области нужно вдвое больше денег на зимнее содержание дорог

«Было бы больше, мы бы сделали лучше, но исходя из того, сколько денег есть, будет обеспечен нормальный проезд, безопасность, наверное не без эксцессов, но гладко все не бывает, только на бумаге все можно сделать гладко. Обеспеченность финансированием до идеала примерно 50%», — пояснил Мелехов в эфире программы «Акцент» на телеканале ОТВ. По его словам, именно двукратное увеличение бюджета позволило бы достичь идеального качества дорог в зимний период. В текущем году на зимнее содержание региональных дорог выделено три миллиарда рублей.