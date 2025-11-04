В Чите состоится арт-форум «Искусство за Байкалом»

На площадке, посвященной образованию и воспитанию через изобразительное искусство, 12 ноября соберутся преподаватели школ и училищ края. Педагоги Читы покажут на примере своих учеников, как поэзия вдохновляет их на художественные и скульптурные композиции. Помимо этого, о современном искусстве мастеров Республики Кореи и об опыте сотрудничества с ними расскажет замдиректора по развитию Приморской государственной картинной галереи Светлана Руснак.