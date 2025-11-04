В Чите состоится арт-форум «Искусство за Байкалом»

Арт-форум «Искусство за Байкалом» пройдет 11−12 ноября в Чите в соответствии с задачами нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в Министерстве культуры Забайкальского края.
В Забайкальском краевом художественном музее соберутся историки, культурологи, преподаватели школ искусств и вузов из Читы, Красноярска, Иркутска, Якутска, Благовещенска и Владивостока.
Первая площадка форума начнет работать 11 ноября. Она будет посвящена истории, теории и исследованиям в изобразительном искусстве. Кроме того, участники обсудят межкультурные связи Забайкалья с регионами России, а также Монголии и Китая.
На площадке, посвященной образованию и воспитанию через изобразительное искусство, 12 ноября соберутся преподаватели школ и училищ края. Педагоги Читы покажут на примере своих учеников, как поэзия вдохновляет их на художественные и скульптурные композиции. Помимо этого, о современном искусстве мастеров Республики Кореи и об опыте сотрудничества с ними расскажет замдиректора по развитию Приморской государственной картинной галереи Светлана Руснак.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.