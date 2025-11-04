Актер и телеведущий Юрий Николаев умер после срочной госпитализации

Телеведущий и актер Юрий Николаев скончался в возрасте 76 лет. Об этом сообщил в телеграм-канале Николай Цискаридзе.
«Юрий Николаев ушёл на небеса…. Совсем недавно мы в эфире “Сегодня вечером” вместе отмечали профессиональный юбилей Человека, который зажёг так много звёзд… И вот только что пришло известие, что его не стало», — написал он.
Ранее сообщалось, что Николаев дома почувствовал себя плохо. Он длительное время борется с тяжёлым заболеванием лёгких. В воскресенье температура у Николаева поднялась до 37'7, была пониженная сатурация. Однако в тот день артист от госпитализации отказался.
Сегодня же около полудня 76-летнему телеведущему вновь стало плохо. Температура повысилась до 39'5. К сожалению, врачи не смогли ему помочь.
Юрий Николаев прославился как ведущий музыкальных телепрограмм, среди которых «Утренняя почта», «Утренняя звезда» и «Достояние республики». Также он снимался в фильмах «Большие перегоны» и «Девушка из камеры № 25».