Скончался телеведущий Юрий Николаев. Народному артисту РФ было 76 лет. Об этом 4 ноября 2025 года в своем telegram-канале сообщил российский артист балета Николай Цискаридзе.
«Юрий Николаев ушёл на небеса. Сегодня вечером вместе отмечали профессиональный юбилей Человека, который зажег так много звезд. И вот только что пришло известие, что его не стало. Как горько!», — написал Цискаридзе в своем telegram-канале.
Юрий Николаев — легендарный советский и российский телеведущий, народный артист России. Он прославился как ведущий программы «Утренняя почта» на Первом канале, которая выходила с 1987 по 2000 год и стала одной из самых популярных передач того времени. Николаев также вел программы «Утренняя звезда» и «Золотой граммофон», работал на радио и в театре.
Как сообщало URA.RU ранее, недавно Юрий Николаев был экстренно госпитализирован в столичную больницу. В ноябре 2024 года Юрий Николаев уже был доставлен в реанимацию после обморока, где у него диагностировали отек легких.