Скончался телеведущий Юрий Николаев

Юрий Николаев — легендарный советский и российский телеведущий, народный артист России. Он прославился как ведущий программы «Утренняя почта» на Первом канале, которая выходила с 1987 по 2000 год и стала одной из самых популярных передач того времени. Николаев также вел программы «Утренняя звезда» и «Золотой граммофон», работал на радио и в театре.