Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Умер телеведущий Николаев

Умер телеведущий Юрий Николаев. Ему было 76 лет. Об этом сообщил российский артист балета Николай Цискаридзе. Телеведущему сегодня стало плохо, когда он был дома. У него уже долгое время была серьезная болезнь легких.

Срочная новость.

Умер телеведущий Юрий Николаев. Ему было 76 лет. Об этом сообщил российский артист балета Николай Цискаридзе. Телеведущему сегодня стало плохо, когда он был дома. У него уже долгое время была серьезная болезнь легких.