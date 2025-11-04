Умер телеведущий Николаев

Срочная новость.
Умер телеведущий Юрий Николаев. Ему было 76 лет. Об этом сообщил российский артист балета Николай Цискаридзе. Телеведущему сегодня стало плохо, когда он был дома. У него уже долгое время была серьезная болезнь легких.
Умер телеведущий Юрий Николаев. Ему было 76 лет. Об этом сообщил российский артист балета Николай Цискаридзе. Телеведущему сегодня стало плохо, когда он был дома. У него уже долгое время была серьезная болезнь легких.
Срочная новость.
Умер телеведущий Юрий Николаев. Ему было 76 лет. Об этом сообщил российский артист балета Николай Цискаридзе. Телеведущему сегодня стало плохо, когда он был дома. У него уже долгое время была серьезная болезнь легких.