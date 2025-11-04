Цискаридзе: Телеведущий Юрий Николаев умер в возрасте 76 лет

Ранее, предположительно, супруга Юрия Николаева, ответившая на вопрос журналиста по телефону, рассказала, что у него «все хорошо». До этого в СМИ появились сообщения о том, что у Николаева появились проблемы со здоровьем, при этом он не стал уточнять, какие именно. Согласно информации журналистов, у ведущего наблюдались хронические проблемы с легкими, из-за которых ему запретили курить.