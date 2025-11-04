Цискаридзе: Телеведущий Юрий Николаев умер в возрасте 76 лет

Советский и российский телеведущий Юрий Николаев скончался на 77-м году жизни. Об этом во вторник, 4 ноября, сообщил артист балета Николай Цискаридзе.
— Юрий Николаев ушел на небеса… Совсем недавно мы в эфире «Сегодня вечером» вместе отмечали профессиональный юбилей Человека, который зажег так много звезд… И вот только что пришло известие, что его не стало… Как горько! Давайте вместе вспомним… Светлая память, — написал артист в своем Telegram-канале.
По данным Telegram-канала Shot, 4 ноября телеведущему стало плохо, когда он находился дома. Ведущий длительное время боролся с тяжелым заболеванием легких.
Ранее, предположительно, супруга Юрия Николаева, ответившая на вопрос журналиста по телефону, рассказала, что у него «все хорошо». До этого в СМИ появились сообщения о том, что у Николаева появились проблемы со здоровьем, при этом он не стал уточнять, какие именно. Согласно информации журналистов, у ведущего наблюдались хронические проблемы с легкими, из-за которых ему запретили курить.
Новость дополняется.