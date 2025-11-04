Огромная потеря для мира музыки: ушла из жизни музыковед и педагог Виктория Симонова

Виктория Анатольевна родилась 29 октября 1964 года в Оренбурге в музыкальной семье. За годы работы в филармонии она подготовила множество программ, пользовавшихся огромным успехом у публики. Она вела концерты таких выдающихся музыкантов, как Владимир Спиваков, Юрий Башмет, Валерий Полянский, выступала с «Виртуозами Москвы» и Национальным филармоническим оркестром России.