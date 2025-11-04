Огромная потеря для мира музыки: ушла из жизни музыковед и педагог Виктория Симонова

На 62-м году жизни после продолжительной болезни скончалась Виктория Симонова — музыковед, заслуженный деятель искусств и заслуженный работник культуры Башкирии. Об этом сообщили в Башкирской государственной филармонии имени Хусаина Ахметова.
Виктория Анатольевна более 30 лет работала лектором-музыковедом в Башгосфилармонии, одновременно преподавая на кафедре истории музыки Уфимского государственного института искусств имени Загира Исмагилова.
Коллеги говорят, что профессионализм Виктории Симоновой и ее душевная щедрость навсегда останутся в их памяти коллег, студентов и друзей.
— Это большая утрата для всех, кто имел счастье знать и работать с ней, — отметили в Башгосфилармонии.
Виктория Анатольевна родилась 29 октября 1964 года в Оренбурге в музыкальной семье. За годы работы в филармонии она подготовила множество программ, пользовавшихся огромным успехом у публики. Она вела концерты таких выдающихся музыкантов, как Владимир Спиваков, Юрий Башмет, Валерий Полянский, выступала с «Виртуозами Москвы» и Национальным филармоническим оркестром России.
Церемония прощания с Викторией Симоновой послезавтра в здании Башкирской филармонии (Уфа, улица Гоголя, 58). Время проведения церемонии уточняется.
