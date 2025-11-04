Путин вручил игуменье из Гродно медаль Пушкина

Медаль Пушкина была учреждена в России 9 мая 1999 года. Ее вручают за заслуги в области культуры и искусства. Награду могут получить также граждане иностранных государств, которые внесли большой вклад в развитие и укрепление культурных связей с Россией, а также за поддержку русской культуры и искусства.