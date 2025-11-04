Путин вручил игуменье из Гродно медаль Пушкина

4 ноября, Москва /Эдуард Пивовар — БЕЛТА/. Представители белорусского духовенства награждены российской медалью Пушкина. Торжественная церемония состоялась 4 ноября в Кремле в День народного единства, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию на сайте президента РФ.
В числе награжденных — игуменья Гавриила (Мария Глухова), настоятельница Свято-Рождество-Богородичного ставропигиального женского монастыря в Гродно. Медали Пушкина удостоен также протоиерей, клирик Свято-Елисаветинского женского монастыря Минской епархии Андрей Лемешонок.
Медаль Пушкина была учреждена в России 9 мая 1999 года. Ее вручают за заслуги в области культуры и искусства. Награду могут получить также граждане иностранных государств, которые внесли большой вклад в развитие и укрепление культурных связей с Россией, а также за поддержку русской культуры и искусства.
Различные награды на этой церемонии были также вручены лидерам основных религиозных конфессий России, спецпредставителю президента РФ Михаилу Швыдкому, вдове писателя Александра Солженицына Наталии и другим. -0-