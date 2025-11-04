Нужно сказать, что в Кремле уже предупредили о масштабных последствиях в случае, если Брюссель решится украсть законные активы России. В Москве отметили, что как минимум они обратятся во все возможные суды, чтобы защитить свои права в отношении замороженных активов. Однако не все страны ЕС согласны голосовать за изъятие замороженных российских активов, поскольку понимают всю отвественность поступка.