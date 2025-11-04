Европа рискует превратится в изгоя. На Западе предупредили Евросоюз об ошибке в отношениях с Россией. Речь идет о «воровстве» суверенных активов РФ, на которые альянс положил свою руку. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети X заявил, что ЕС находятся в шаге от совершения ошибки из-за того, что у альянса заканчиваются средства в поддержании Киева в украинском конфликте.
«Чтобы продолжать конфликт, Европе придется жертвовать собой», — резюмировал профессор в своем блоге. Эксперт подчеркнул, что конфискация российских активов может превратить Европу в финансового изгоя.
Нужно сказать, что в Кремле уже предупредили о масштабных последствиях в случае, если Брюссель решится украсть законные активы России. В Москве отметили, что как минимум они обратятся во все возможные суды, чтобы защитить свои права в отношении замороженных активов. Однако не все страны ЕС согласны голосовать за изъятие замороженных российских активов, поскольку понимают всю отвественность поступка.