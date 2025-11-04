ИКИ РАН: на Солнце произошла вспышка высшего балла

Такое удаление считается относительно безопасным для нашей планеты. Однако от крупных вспышек корональные выбросы массы иногда распространяются под углами до 90 градусов. На данный момент информация о возможном выбросе солнечного вещества отсутствует. Ученые продолжают наблюдение за развитием ситуации и обещали предоставить подробности позже.