Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ИКИ РАН: на Солнце произошла вспышка высшего балла

На Солнце зафиксирована вспышка высшего балла мощностью X1.8. Об этом сообщили в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН (ФИАН).

Информация о возможном выбросе солнечного вещества после вспышки отсутствует.

На Солнце зафиксирована вспышка высшего балла мощностью X1.8. Об этом сообщили в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН (ФИАН).

«Балл события — X1.8. Место формирования — активная область 4274. Область находится примерно под углом 55−60 градусов от направления на Землю», — говорится в сообщении лаборатории.

Такое удаление считается относительно безопасным для нашей планеты. Однако от крупных вспышек корональные выбросы массы иногда распространяются под углами до 90 градусов. На данный момент информация о возможном выбросе солнечного вещества отсутствует. Ученые продолжают наблюдение за развитием ситуации и обещали предоставить подробности позже.

Солнечные вспышки классифицируются по интенсивности рентгеновского излучения на пять категорий (A, B, C, M и X), где каждый последующий класс характеризуется десятикратным увеличением мощности. Вспышки часто сопровождаются выбросами корональной массы, способными вызывать геомагнитные возмущения при достижении магнитосферы Земли.

Это уже вторая крупная солнечная вспышка в течение суток. Ранее 4 ноября в 04:48 по мск в той же активной области 4274 была зафиксирована вспышка класса M3.5 продолжительностью 25 минут.