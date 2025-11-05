Дождь не помеха: как нижегородцы отметили День народного единства в 2025 году

На Нижегородской ярмарке прошел тематический фестиваль «Народное единство». На сцене в течение дня выступали фольклорные и национальные коллективы из разных регионов России, также состоялся Всероссийский фестиваль русской кухни, в рамках которого все желающие смогли познакомиться с кухнями народов России и принять участие в мастер-классах от нижегородских рестораторов. Также гости смогли посетить выставку-ярмарку народных художественных промыслов Нижегородской области и поучаствовать в мастер-классах от предприятий. Там же работала спортивная зоне, в которой посетители пробовали свои силы в выполнении нормативов комплекса ВФСК ГТО, играли в городки, хоккей с мячом, шашки, шахматы, нарды, домино, а также проверили свою меткость в метании валенок и мешочков в цель.