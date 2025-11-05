Дождь не помеха: как нижегородцы отметили День народного единства в 2025 году

День народного единства широко отметили в Нижнем Новгороде 4 ноября. Массовые гуляния проходили на нескольких центральных площадках города и собрали нижегородцев всех возрастов. Редакция сайта pravda-nn.ru собрала самые яркие моменты этого праздника.
Основными площадками празднования Дня народного единства в этом году стали площадь Народного единства и Нижегородская ярмарка. Вход туда был открыт для всех желающих.
На Нижегородской ярмарке прошел тематический фестиваль «Народное единство». На сцене в течение дня выступали фольклорные и национальные коллективы из разных регионов России, также состоялся Всероссийский фестиваль русской кухни, в рамках которого все желающие смогли познакомиться с кухнями народов России и принять участие в мастер-классах от нижегородских рестораторов. Также гости смогли посетить выставку-ярмарку народных художественных промыслов Нижегородской области и поучаствовать в мастер-классах от предприятий. Там же работала спортивная зоне, в которой посетители пробовали свои силы в выполнении нормативов комплекса ВФСК ГТО, играли в городки, хоккей с мячом, шашки, шахматы, нарды, домино, а также проверили свою меткость в метании валенок и мешочков в цель.
Большое внимание получила площадка центра патриотического воспитания «Авангард», где взрослые и юные нижегородцы обучались пилотированию на симуляторах беспилотного летательного аппарата, записали послание потомкам в 2045 год в формате цифровой «капсулы времени».На площади Народного единства вдоль стен Кремля растянули 100-метровый российский триколор у стен Кремля.
В шествии от Кремля до памятника Минину и Пожарскому приняли участие более 600 человек. Среди волонтеров-участников были активисты молодежных движений, представители движения «Волонтеры епархии», «серебряные» добровольцы, школьники и студенты Нижегородской области, представители ветеранских организаций и многие другие.
После торжественного развертывания флага у памятника Минину и Пожарскому прошла официальная часть программы, во время которой с приветственным словом выступил губернатор региона Глеб Никитин.
Кроме того, оттуда в зону СВО отправились 30 добровольцев и 20 тонн гуманитарного груза для участников боевых действий. Отдельная праздничная акция прошла и на Нижегородской канатной дороге. Всем прибывающим пассажирам в Нижний Новгород раздавали праздничные стикеры с изображениями канатной дороги и достопримечательностей города, а также угощали горячим кофе. Вечером праздничная программа не заканчивается. С 18.00 до 22.00 будет работать праздничная подсветка на нижегородской телебашне. Городская доминанта окрасится в цвета российского триколора. Её грани украсит узнаваемый силуэт памятника Козьме Минину и Дмитрию Пожарскому — героям сформированного в Нижнем Новгороде народного ополчения. Также на световом панно появится изображение Дмитриевской башни Нижегородского кремля, а на медиафасаде пойдет бегущая строка: «4 ноября — День народного единства».
Также с 19.00 4 ноября до 2.00 5 ноября на Дмитриевской башне Нижегородского кремля покажут красочную видеопроекцию. Шоу будет состоять из четырех частей, которые будут циклично демонстрироваться на башне. Каждая из них раскроет отдельную грань общего замысла, отражающего солидарность, сплоченность, духовное единство, братство, дружбу народов России. Трансляцию подготовила компания dreamlaser.Нижегородская ярмарка стала одним из центров празднования Дня народного единства. Торжества собрали более 10 тысяч человек. Кроме того, День народного единства отметили в парках и учреждениях культуры Нижнего Новгорода. Там прошли концерты, интерактивные программы, экскурсии, выставки и кинопоказы, а во всех городских музеях состоялся День открытых дверей.
Ранее на сайте pravda-nn.ru рассказали, куда поехать в Вологодской области.
0+