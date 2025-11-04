Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области полицейские ищут подростков, устроивших стрельбу

В Волгодонске правоохранители проверяют видео, на котором школьники производят выстрелы.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области правоохранители проверяют инцидент со стрельбой подростков. Об этом сообщает пресс-служба донского главка полиции.

Все началось с видео в соцсетях. На нем компания школьников стреляет из пистолета, похожего на травматический. Инцидент произошел в Волгодонске. Очевидцы рассказали, что дети стреляли друг в друга, а также по уличным кошкам и голубям. Происходящее снимала на камеру их подружка.

— К настоящему моменту в правоохранительные органы официальных обращений, а также из медучреждения по данному факту не поступало. Предварительно, пострадавших нет, — говорится в сообщении.

Сейчас полиция устанавливает лиц, причастных к стрельбе. Правоохранители изучают записи камер видеонаблюдения и опрашивают свидетелей опасной забавы.

— По итогам проверочных мероприятий будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством.

Подпишись на нас в МАХ и в Telegram!

Читайте также.

«Бегали по крышам гаражей»: Под Ростовом мужчина открыл стрельбу по школьникам из пневматики и ранил одного в шею.