В Ростовской области полицейские ищут подростков, устроивших стрельбу

В Ростовской области правоохранители проверяют инцидент со стрельбой подростков. Об этом сообщает пресс-служба донского главка полиции.
Все началось с видео в соцсетях. На нем компания школьников стреляет из пистолета, похожего на травматический. Инцидент произошел в Волгодонске. Очевидцы рассказали, что дети стреляли друг в друга, а также по уличным кошкам и голубям. Происходящее снимала на камеру их подружка.
— К настоящему моменту в правоохранительные органы официальных обращений, а также из медучреждения по данному факту не поступало. Предварительно, пострадавших нет, — говорится в сообщении.
Сейчас полиция устанавливает лиц, причастных к стрельбе. Правоохранители изучают записи камер видеонаблюдения и опрашивают свидетелей опасной забавы.
— По итогам проверочных мероприятий будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством.
