В Ростовской области полицейские ищут подростков, устроивших стрельбу

Все началось с видео в соцсетях. На нем компания школьников стреляет из пистолета, похожего на травматический. Инцидент произошел в Волгодонске. Очевидцы рассказали, что дети стреляли друг в друга, а также по уличным кошкам и голубям. Происходящее снимала на камеру их подружка.