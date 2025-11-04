Общавшийся с Путиным сын бойца СВО мечтает поступить в училище в Тыве

Пообщавшийся с российским президентом Владимиром Путиным одиннадцатилетний мальчик из Тувы Доржу-Маадыр мечтает поступить в Кызыльское президентское кадетское училище, заявил агентству ТАСС его отец Буян Донгак.
«Он и дочь поступали этим летом в Кызыльское президентское кадетское училище. Эта была их мечта, все экзамены сдали на отлично. Каждый день занимались физрой, сын до 10 раз стал подтягиваться за два месяца», — рассказал отец мальчика, отметив, что поступить не удалось.
Кроме того, Буян Донгак отметил, что его сын занимается дзюдо, а также побеждал на олимпиаде по литературе.
Напомним, ранее сегодня Владимир Путин пообещал сыну бойца спецоперации из Тывы, который не прошел отбор в кадетское училище, помочь в исполнении его мечты.