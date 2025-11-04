Зачем нужен контроль над блогерами

Ряд правозащитных организаций тут же кинулись с заявлениями, что это цензура и попытка блокировать «независимые мнения». Но, положа руку на сердце, так ли это? Интернет ведь полнится историями о том, как люди, начитавшись постов от блогеров, строем шли делать кофейные клизмы, поглощать ведрами витамин С, «залатывать» дыры в кишечнике с помощью транс-серфинга реальности (эзотерическое учение, созданное в 2004 году) и, разумеется, тоннами закупать БАДы со скидкой от блогера.