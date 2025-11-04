Зачем нужен контроль над блогерами

Проще говоря, иметь соответствующий университетский диплом. Иначе сначала предупреждение, а потом и блокировка. Без права апелляции.
Ряд правозащитных организаций тут же кинулись с заявлениями, что это цензура и попытка блокировать «независимые мнения». Но, положа руку на сердце, так ли это? Интернет ведь полнится историями о том, как люди, начитавшись постов от блогеров, строем шли делать кофейные клизмы, поглощать ведрами витамин С, «залатывать» дыры в кишечнике с помощью транс-серфинга реальности (эзотерическое учение, созданное в 2004 году) и, разумеется, тоннами закупать БАДы со скидкой от блогера.
Бывали случаи, когда люди отказывались от химиотерапии, которую блогеры предлагали заменить на другие, сомнительные, практики. И это только медицина, что творится в других сферах, даже представить страшно.
Россия, к слову, тоже делает подвижки в этом направлении. Член Комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина этим летом предлагала ввести маркировку подобного контента, из которой зритель понимал бы, есть ли у очередного веселого парня в белом халате, выступающего с экрана смартфона, медицинская лицензия и соответствуют ли его советы рекомендациям нашего Минздрава.
Конечно, в этом деле стоит соблюсти определенную деликатность, чтобы люди не получали штрафы за то, что имели неосторожность публично сказать, что обезболивающая «мазь А», по их мнению, хуже «мази Б», но вектор все же верный.
Разумеется, мы услышим и «вой с болот» разных околонаучных шарлатанов, недовольных тем, что их крутая схема по сравнительно честному отъему денег у населения накроется медным тазом. Ряд деятелей уйдут в тень, кто-то, потеряв рекламодателей, закроет такой контент на платных площадках, но, по крайней мере, так удастся хоть немного снизить урон от советов «экспертов по всем вопросам».