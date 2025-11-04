Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Московских автомобилистов предупредили о тумане

Комплекс городского хозяйства Москвы заявил, что в городе ожидается туман с видимостью 200−700 метров.

Комплекс городского хозяйства Москвы заявил, что в городе ожидается туман с видимостью 200−700 метров.

Туман предположительно будет густым в период с 2.00 до 9.00.

Автомобилистов попросили быть предельно внимательными, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Читайте материал «Трамп: шатдаун способен привести к победе демократов».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
Шатдаун в США: почему правительство Штатов приостановило работу и чем это может обернуться
Временная приостановка работы государственных органов в США, которая происходит при отсутствии утвержденного бюджета — так можно описать понятие «шатдаун». В материале разбираем, почему он наступает, какие процессы сопровождают его введение и к чему это может привести. Отдельное внимание уделим актуальным событиям 2025 года.
Читать дальше