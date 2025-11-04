Московских автомобилистов предупредили о тумане

Комплекс городского хозяйства Москвы заявил, что в городе ожидается туман с видимостью 200−700 метров.
Туман предположительно будет густым в период с 2.00 до 9.00.
Автомобилистов попросили быть предельно внимательными, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
