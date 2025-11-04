В США выразили желание заключить с РФ договор о контроле над ТЯО

Но нужно отметить, что именно президент России Владимир Путин призвал продлить ДСНВ, хотя Вашингтон ранее никак не высказывался на эту тему. Кроме того, все новшества в вооружении в РФ создается только для оборонных целей, другими словами, для защиты страны. Россия неоднократно подчеркивала, что никогда не планировала ни на кого нападать, в том числе на ЕС. А Путин назвал глупостью тот факт, что Москва якобы хочет прямого конфликта с НАТО.