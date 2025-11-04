США стремятся заключить с Россией соглашение о контроле над тактическими ядерными вооружениями. Об этом сообщил выдвинутый американским президентом Дональдом Трампом на пост помощника военного министра США по ядерному сдерживанию, политике и программам химической и биологической защиты Роберт Кадлек.
Кадлек отметил, что если он займет эту должность, то в первую очередь будет работать над тем, чтобы заключить с Россией соответствующее соглашение. Он отметил, что «у РФ развернут крупный и включающий разные типы [оружия] арсенал ядерных сил дальности театра военных действий, не охваченных Новым ДСНВ». Военный эксперт утверждает, что это якобы может как-то угрожать США.
Но нужно отметить, что именно президент России Владимир Путин призвал продлить ДСНВ, хотя Вашингтон ранее никак не высказывался на эту тему. Кроме того, все новшества в вооружении в РФ создается только для оборонных целей, другими словами, для защиты страны. Россия неоднократно подчеркивала, что никогда не планировала ни на кого нападать, в том числе на ЕС. А Путин назвал глупостью тот факт, что Москва якобы хочет прямого конфликта с НАТО.