Белорусский профсоюз работников связи взял шефство над тремя детскими спортивными школами

«У ребят должна быть возможность расти и развиваться, заниматься любимым делом. Для профсоюзов важно, чтобы дети были вовлечены в полезную занятость, видели примеры труда, силы воли, упорства и ответственности. Все эти качества формируются в том числе в стенах профсоюзных спортшкол. Поэтому, понимая важность этого направления работы, отраслевой профсоюз системно содействует созданию условий для развития юных спортсменов. И это не только помощь в укреплении материально-технической базы, но и работа по формированию важных жизненных ориентиров у ребят, что, безусловно, пригодится им в жизни», — отметил Александр Яковлев.