4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский профсоюз работников связи взял шефство над тремя детскими спортивными школами, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Федерации профсоюзов.
«Поддержка и развитие детско-юношеского спорта — важное направление работы профсоюзов. Белорусский профсоюз работников связи, продолжая традиции, взял шефство над тремя профсоюзными спортивными школами. Речь идет о Минской городской СДЮШОР профсоюза по фехтованию, по синхронному плаванию и Гомельской СДЮШОР “Олимп-2015”, которая развивает три вида спорта — бокс, стрельбу пулевую и тяжелую атлетику», — рассказали в пресс-службе.
Так, представители отраслевого профсоюза сегодня встретились с юными спортсменами Минской городской СДЮШОР профсоюза по фехтованию. Председатель Белорусского профсоюза работников связи Александр Яковлев пообщался с начинающими фехтовальщиками и вручил им новые электрорапиры, электрошпаги и электросабли.
«У ребят должна быть возможность расти и развиваться, заниматься любимым делом. Для профсоюзов важно, чтобы дети были вовлечены в полезную занятость, видели примеры труда, силы воли, упорства и ответственности. Все эти качества формируются в том числе в стенах профсоюзных спортшкол. Поэтому, понимая важность этого направления работы, отраслевой профсоюз системно содействует созданию условий для развития юных спортсменов. И это не только помощь в укреплении материально-технической базы, но и работа по формированию важных жизненных ориентиров у ребят, что, безусловно, пригодится им в жизни», — отметил Александр Яковлев.
Также председатель отраслевого профсоюза встретился с руководством спортшколы. Стороны обсудили не только перспективы учреждения, но и вопросы, с которыми сталкиваются воспитанники и тренерский состав. -0-