Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Собянин и Путин посетили выставку «Великая Победа. Россия — моя история»

Экспозиция создана при активной поддержке правительства Москвы.

Источник: Аргументы и факты

Российский лидер Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетили выставку «Великая Победа. Россия — моя история» в Центральном выставочном зале «Манеж». Об этом в своем Telegram-канале рассказал столичный градоначальник.

По словам Собянина, экспозиция создана при активной поддержке правительства Москвы. Выставка охватывает период от вторжения нацистских войск до подписания акта о капитуляции Японии.

Как сообщил Сергей Собянин, на выставке представлено свыше 700 экспонатов, а одним из ключевых является Знамя Победы, водруженное над поверженным Рейхстагом. Кроме того, посетители могут увидеть написанный от руки текст обращения по радио наркома иностранных дел СССР Вячеслава Молотова к населению о начале войны.

«Мероприятие проходит в рамках XXI Церковно-общественной выставки-форума “Православная Русь — к Дню народного единства”. Выставка продлится до 8 декабря, посетить ее могут все желающие», — заключил мэр Москвы.

Напомним, ранее сегодня сообщалось, что Путин посетил XXI Церковно-общественную выставку-форум «Православная Русь — к Дню народного единства».

Узнать больше по теме
Сергей Собянин: биография и карьерный путь политика, изменившего Москву
Сергей Собянин — одна из важнейших политических фигур страны. Мэр Москвы, переизбиравшийся несколько раз: рассмотрим его биографию подробнее.
Читать дальше