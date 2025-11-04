Собянин и Путин посетили выставку «Великая Победа. Россия — моя история»

Как сообщил Сергей Собянин, на выставке представлено свыше 700 экспонатов, а одним из ключевых является Знамя Победы, водруженное над поверженным Рейхстагом. Кроме того, посетители могут увидеть написанный от руки текст обращения по радио наркома иностранных дел СССР Вячеслава Молотова к населению о начале войны.