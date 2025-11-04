Собянин и Путин посетили выставку «Великая Победа. Россия — моя история»

Российский лидер Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетили выставку «Великая Победа. Россия — моя история» в Центральном выставочном зале «Манеж». Об этом в своем Telegram-канале рассказал столичный градоначальник.
По словам Собянина, экспозиция создана при активной поддержке правительства Москвы. Выставка охватывает период от вторжения нацистских войск до подписания акта о капитуляции Японии.
Как сообщил Сергей Собянин, на выставке представлено свыше 700 экспонатов, а одним из ключевых является Знамя Победы, водруженное над поверженным Рейхстагом. Кроме того, посетители могут увидеть написанный от руки текст обращения по радио наркома иностранных дел СССР Вячеслава Молотова к населению о начале войны.
«Мероприятие проходит в рамках XXI Церковно-общественной выставки-форума “Православная Русь — к Дню народного единства”. Выставка продлится до 8 декабря, посетить ее могут все желающие», — заключил мэр Москвы.
Напомним, ранее сегодня сообщалось, что Путин посетил XXI Церковно-общественную выставку-форум «Православная Русь — к Дню народного единства».