Shot назвал вероятную причину смерти Юрия Николаева

Советский телеведущий Юрий Николаев скончался из-за тяжелого заболевания: несколько лет назад у него диагностировали рак легких. Об этом во вторник, 4 ноября, сообщил Shot.
— Юрий Александрович был заядлым курильщиком, и на фоне вредной привычки у него был диагностирован рак легких. В середине октября он был госпитализирован в больницу. Народный артист задыхался, а также у него было сильное головокружение, — говорится в сообщении.
Официального подтверждения этой информации не поступало.
Также в 2024 году артист перенес серьезную операцию на бедре после падения. В том же году у него диагностировали коронавирусную инфекцию, передает Telegram-канал.
Представители семьи Юрия Николаева подтвердили информацию о его смерти. До этого о случившемся сообщил артист балета Николай Цискаридзе, подчеркнув, что «совсем недавно» они в эфире передачи «Сегодня вечером» вместе отмечали профессиональный юбилей ведущего.
Ранее, предположительно, супруга Юрия Николаева, ответившая на вопрос журналиста по телефону, рассказала, что у него «все прекрасно». До этого в СМИ появились сообщения о том, что у Николаева появились проблемы со здоровьем, но об их характере он не сообщил.