Shot назвал вероятную причину смерти Юрия Николаева

Ранее, предположительно, супруга Юрия Николаева, ответившая на вопрос журналиста по телефону, рассказала, что у него «все прекрасно». До этого в СМИ появились сообщения о том, что у Николаева появились проблемы со здоровьем, но об их характере он не сообщил.