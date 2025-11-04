Путин: «Буревестник» превзошел по дальности все существующие ракетные системы

Новейший российский комплекс «Буревестник» превзошел по дальности полета все существующие в мире ракетные системы. Об этом во вторник, 4 ноября, заявил президент России Владимир Путин на церемонии награждения разработчиков передового отечественного вооружения.
Глава государства добавил, что «Буревестник», как и новый подводный аппарат «Посейдон», производится исключительно из российских комплектующих. При этом на базе ядерной установки ракеты уже разрабатываются новые поколения вооружений.
Более того, Путин сообщил, что технологии, использованные при создании комплексов, будут применяться для строительства перспективной базы на Луне, а будущие ракеты на ядерной установке будут сверхзвуковыми.
Российский лидер заключил, что разработка «Буревестника» и «Посейдона» возымеет историческое значение для всего XXI века, передает РИА Новости.
После успешных испытаний подводного аппарата «Посейдон» 29 октября Владимир Путин заявил, что подобных технологий в мире не существует и они вряд ли появятся в ближайшее время. Кроме того, способов перехватить его тоже нет.